شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على نفقين لداعش بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على نفقين لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء الحضر بمحافظة نينوى. وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن القوات الأمنية تمكنت من العثور علي نفقين تابعين لتنظيم (داعش) الإرهابي، خلال تفقدها لسلسلة جبال عداية الواقعة ضمن قضاء الحضر التابع لمحافظة نينوى، للبحث عن مخلفات الإرهاب.. موضحة أن العناصر الإرهابية كانت تستخدم الأنفاق لتنفيذ عملياتها والاختباء من الرصد الجوي.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية عثرت، خلال الفترة الماضية، على أنفاق تابعة لتنظيم (داعش) في مناطق متفرقة من البلاد.

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