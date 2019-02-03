بعد إصابته في هجوم العند... وفاة نائب رئيس الأركان اليمني في أحد مستشفيات أبوظبي

وأصيب اللواء صالح الزنداني بعد استهداف لقاعدة "العند" اليمنية بطائرة "حوثية" مسيرة، الشهر الماضي، وجرى نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفيات عدن. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الأمناء نت".

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) الشهر الماضي، استهدافها منصة حفل تخرج بقاعدة "العند" بمحافظة لحج اليمنية، حضرته قيادات عسكرية رفيعة بطائرة مسيرة، وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى و8 إصابات، وفق الإحصائيات الرسمية.

ويشار إلى أنه، في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قتل وأصيب 20 عسكريا يمنيا، معظمهم قيادات في الجيش اليمني، في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.