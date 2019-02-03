جاويش أوغلو: إنشاء لجنة صياغة الدستور السوري قريبا

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وقال أوغلو، إن جهود بلاده مع الدول المعنية تركز على إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، وتنسيق الانسحاب الأمريكي.
© Sputnik . Fuad Safarov
وتابع: الجهود التركية تركزت على إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، وإحياء مؤتمر جنيف بالتوازي مع الحفاظ على مساري أستانة وسوتشي.
واختتم أوغلو، أن الأيام القادمة سوف تشهد إنشاء لجنة لصياغة الدستور التي تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والنظام والمعارضة.
وشدد الوزير التركي على أهمية دعم اللاجئين السوريين الذين بدأوا بالعودة إلى بلادهم، وأن تركيا تتحدث مع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير الدعم المطلوب.
ولفت إلى أن تركيا سوف تنظم مؤتمرا مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 14 مارس/ آذار المقبل، من أجل مناقشة آليات الدعم الواجب تقديمه للاجئين السوريين.
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