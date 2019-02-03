ترامب: نريد الإبقاء على وجودنا العسكري في العراق

وذكر الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، "أحد الأسباب التي أريد أن أبقي القوات في العراق من أجلها هو أنني أريد أن أراقب إيران، لأن إيران مشكلة حقيقية".
وأضاف ترامب "لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة وباهظة في العراق، وهذا وضع ممتاز لمتابعة ما يجري في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب، بدلا عن الانسحاب".
وتابع الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع برنامج "واجه الأمة"، "هذا ما لا يفهمه كثير من الناس".
وأضاف "سوف نراقب، وسوف نواصل رؤية ما إذا كانت هناك مشكلات، وما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، وسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها".
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