مصر تنجح في تحرير 5 بحارة احتجزتهم إيران

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها على "فيسبوك"، إنه "في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم".
وأضافت "وتؤكد وزارة الخارجية في هذا الشأن علي أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم".
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