وزير الرياضة يحسم الجدل حول احتمالية إلغاء الدوري المصري

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد روجت خلال الأيام القليلة الماضية، احتمالية إلغاء بطولة الدوري المصري، على خلفية الأزمة المشتعلة بين مسؤولي الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد المصري لكرة القدم، علاوة على تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية يونيو/حزيران المقبل.

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واستبعد الوزير المصري، في تقارير صحفية مصرية، احتمالية إلغاء الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وقال صبحي، خلال تواجده في ندوة عقدت اليوم الأحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "الدوري العام مستمر، ولن يتم إلغائه بسبب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، وذلك لأن هناك رعاة للأندية".

وتابع: "لا يمكن التدخل في عمل اتحاد الكرة، ولكن في حالة تفاقم الأزمة الراهنة والتي تهدد بإلغاء الدوري، سأضطر للتدخل فورا، فلا يمكن إلغاء المسابقة بأي شكل".

وكان اتحاد الكرة المصري، جميع أندية الدوري الممتاز، لاجتماع عاجل الأربعاء المقبل 6 فبراير/شباط، لمناقشة الأزمات التي تواجه بطولة الدوري.

وأكد أحمد مجاهد المتحدث الرسمي بسم اتحاد الكرة، في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، أنه لا توجد أي نية لإلغاء بطولة الدوري، متمسكا باستكمال المسابقة، رغم كثرة مؤجلاتها واستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا في الصيف المقبل، بحسب موقع "كورة".

كما أعلن مجاهد تمسك المجلس ببقاء عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في منصبه، مؤكدا أنه لا توجد نية لإقالته.

وقال مجاهد، إن هناك اجتماعات مع هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية، لتشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا، مؤكدا أنه سيتم إعلان تشكيل اللجان كاملة، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية سيكون يوم 23 فبراير/شباط المقبل.

وكانت مشادة قد نشبت بين تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، بسبب مؤجلات النادي الأهلي.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أثر هذه المشادة، وأعلن النادي إلى جانب الزمالك عدم خوض أي مباراة قبل خوض الأهلي لمؤجلاته.

وقال بيراميدز في الخطاب الذي أرسله للاتحاد الإفريقي ونشر منه نسخة على حساب النادي الرسمي بـ"تويتر"، أنهم لعبوا 20 مباراة، في حين أن الزمالك لعب 18 والأهلي 16 مباراة.

وأصدر الأهلي بيانا، أمس الجمعة، أكد فيه أنه لن يخوض أي مباراة يتم تعديل موعدها في جدول الدوري المعلن حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

كما هاجم تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز اتحاد الكرة المصري، وبالأخص نائب رئيسه، أحمد شوبير.

كتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "هل المقصود تفضيل فريق على فريق. من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".

وتابع "ما هذه الجدولة، لم أر جدولا في حياتي في أي دوري كهذا الجدول، تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس".

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على التغريدة التي كتبها تركي آل الشيخ، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "ردي على ما كتبه تركي آل الشيخ، جملة واحدة وهي أحلى بلد بلدي".

وتابع شوبير، قائلا "مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين".