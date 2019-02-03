العراق يعتزم بيع برميل النفط للأردن بأقل من سعره بـ 16 دولار

بغداد — سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بحسب بيان صادر عن الوزارة، "هذا الأمر ليس بالجديد فقد كان العراق يزود الأردن في السابق بالنفط الخام من نفط كركوك ونفط البصرة كون العراق بلدا منتجا ومصدرا للنفط، والأردن بلدا مستهلكا".

© Sputnik . Hend El-Dawie

وتابع "لقد وُقعت مذكرة تفاهم في 18/8/2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصا (18) ثمانية عشر دولارا تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء، مع الفروقات في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم المذكورة في حينها من قبل رئيسا الوزراء في كلا البلدين".

وأضاف "بالنسبة للمذكرة الجديدة التي وُقعت بين الجانبين يوم 2/ شباط/ 2019 الجاري، فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلاً من الـ (18) دولاراً تم الاتفاق على (16) دولاراً "، لافتا إلى أن ذلك "يعني أن العراق سيبيع البرميل للأردن بـ(50) دولاراً إذا كان سعر نفط برنت (66) دولاراً وليس بـ (18 أو 16) كما تصوّر البعض، وتتولى مصفاة النفط في الزرقاء تحمّل كلفة نقل النفط من بيجي الى الزرقاء في الأردن، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرق في نوعية النفط الخام المصدر عن نفط برنت".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، بيانا حول تفاصيل الاتفاق بين بغداد وعمان، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مؤكدا أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.

وفيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن؛ أوضح البيان أنه قد تم التوافق "على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني ب(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي للأردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين".