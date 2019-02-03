خطوة عسكرية إسرائيلية جديدة بشأن غزة (فيديو)

ونشر شمعون آران، المعلق العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، تغريدة له، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن الجيش الإسرائيلي شرع في إقامة سياج جديد سيقام فوق الحاجز المضاد للأنفاق أسفل الأرض، وذلك لمنع تسلل المقاتلين الفلسطينيين إلى المواقع العسكرية المجاورة لحدود قطاع غزة.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن طول السياج الجديد 65 كيلومترا، وبارتفاع 6 أمتار، وسيزود بوسائل تكنولوجية.
وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري.
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