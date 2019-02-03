مدارس الشمال السوري تستأنف برنامجها التدريسي

اعزاز/ عمر قوباران/ الخليج 365

استأنفت مدارس منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا، الأحد، برنامجها التدريسي للسنة الدراسية 2018-2019، مع انتهاء العطلة الانتصافية.

وبدأ نحو 350 ألف طالب وطالبة في مدن الباب واعزاز وجرابلس وعفرين (تتبع محافظة حلب) والمناطق التابعة لها، بالتوافد إلى المدارس التي جرى ترميمها من قبل وزارة التربية والتعليم التركية والمجالس المحلية.

وقال مدير التعليم في اعزاز، محمد نادر الحوراني، لمراسل الخليج 365، إنه أجرى جولة على المدارس في مدينة اعزاز للاطلاع على سير العملية التدريسية في النصف الثاني من العام الدراسي ومشاركة الطلاب في فرحة الفصل الجديد.

وتمنى حوراني لجميع الطلاب النجاح في الفصل الدراسي الثاني.