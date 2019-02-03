الملك عبد الله الثاني يصل تونس في زيارة رسمية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
وصل الملك الأردني عبد الله الثاني، ظهر اليوم الأحد، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، في زيارة تصحبه فيها عقيلته الملكة رانيا العبد الله.
وقال بيان للرئاسة التونسية السبت، اطلعت عليه الخليج 365، أن "ملك الأردن يؤدي زيارة إلى تونس(لم يحدد مدتها) مرفوقا بعقيلته جلالة الملكة رانيا العبد الله بدعوة من الرئيس الباجي قايد السبسي".
وأضاف البيان أن الزيارة، التي تتزامن مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والأردن، تندرج في إطار "الرغبة المشتركة للبلدين لتوطيد أواصر الأخوة العريقة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما وسبل مزيد إثرائها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".
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