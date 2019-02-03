انطلاق تدريب عسكري بري بين عُمان والإمارات

يشمل عددًا من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقًا لطبيعة الأراضي الصحراوية، ويستمر نحو أسبوعين
الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 03.02.2019 Abu Dhabi
خاص
الأرشيف
مسقط / الخليج 365
انطلق اليوم الاحد تدريب عسكري بري بين عُمان والامارات، يستمر لنحو أسبوعين.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، "بدأت اليوم فعاليات التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون 2) في الإمارات، بمشاركة الجيش السلطاني العماني ممثلا بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاة(٢٣) مع القوات البرية بدولة الإمارات ممثلة في الكتيبة (32)"، دون تفاصيل أكثر.
ويتضمن التدريب العسكري الذي يستمر حتى 14 فبراير/ شباط الجاري، عددًا من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقًا لطبيعة الأراضي الصحراوية، وفق البيان.
ويستهدف التدريب "الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة".
وتشهد المنطقة -التي تعج بصراعات مسلحة- زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية.
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