تأسيس شركة #المشاعر_المقدسة للتنمية والتطوير في مراحله النهائية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، إن إجراءات تأسيس شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير في مراحلها النهائية.

وأكد الانتهاء من دراسة مشروع شركة المشاعر المقدسة ورفعه للجهات المعنية، حيث ما زالت في إجراءات اعتمادها.

وأضاف: “تم تحديد حجم الطلب المستقبلي على الخدمات وإعداد تصور واستراتيجية ودراسة جدوى لإنشاء شركة المشاعر المقدسة”.

وتتمثل مراحل شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير في تحليل الوضع الحالي للمخطط الشامل من خلال مراجعة الخطط التنموية الحالية، ودراسة وضع السوق السكنية والتجارية والسياحية، إضافة إلى إعداد تصور عن الإطار المؤسسي الخاص بنظامي الحج والعمرة، وتحليل العرض والطلب، ثم إعداد تقرير الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة متضمنا الخطة الاستراتيجية والتوقعات المالية.

وتسعى شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير إلى فهم المتطلبات المستقبلية لمنطقة المشاعر المقدسة من ناحية الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأخرى لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج، وتحديد النماذج والآليات الممكن اعتمادها في الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديد مصادر دخل الشركة والفرص الاستثمارية، وغير ذلك من الأهداف.

وتهدف شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير، إلى إنشاء مبان على سفوح جبال منى والقيام بتأجيرها على ممثلي شركات ومؤسسات الحجاج وفقا لنظام أساسي محدد يتولى مهام الإدارة والإنشاء والتشغيل والصيانة، إذ ستسهم المبادرة في رفع مستوى الخدمات في المشاعر المقدسة عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، ما يرفع من دخل الدولة في القطاع العام.

وشركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير، هي شركة مساهمة حكومية مغلقة، تكون مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتدار عن طريق القطاع الخاص لتتولى ثلاث مهام، تشمل تهيئة المشاعر للمعتمرين والزوار، وتطوير وإنشاء وصيانة وتأجير المنشآت في منى، وتنظيم تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.

من جهة أخرى، أبرمت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في مجال الضيافة الفندقية، بهدف تعزيز وتطبيق المعايير الأساسية لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدسة.

وتسعى الوزارة من خلال مذكرة التفاهم إلى تطبيق المعايير المعترف بها دوليا من خلال الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص. حسب “الاقتصادية”.