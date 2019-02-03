2.501.897 مستفيدًا من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن

الخليج - واس

تسهم المملكة العربية السعودية بدور إنساني تجاه المجتمع اليمني، استشعارًا منها بأهمية هذا الجانب المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان اليمني، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت المملكة المساعدات ودشنت المشروعات التنموية في مختلف أرجاء اليمن.

وشملت المشروعات المنفذة قطاعات حيوية عدة، من أبرزها القطاع الطبي حيث دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المستشفيات اليمنية المختلفة وقام بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم جميع الخدمات الصحية الضرورية للمراجعين والمنومين في تلك المستشفيات، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وقام المركز بتقديم الدعم إلى هيئة مستشفى الجمهورية بعدن، و مستشفى الثورة في تعز، ومستشفى سيئون العام، ومستشفى الجوف العام، ومستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام في مأرب، ومستشفى 26 سبتمبر العام، من خلال تزويدها بالمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات والمحاليل المختلفة وتوفير أفضل الخبرات الطبية من أطباء وممرضين الذين أسهموا بفعالية في تقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى والمصابين بمختلف الأقسام والمراكز الصحية.

ففي إحصائيات للمستشفيات اليمنية المذكورة و المدعومة من المركز والصادرة خلال العام 2018م بلغ عدد المرضى الذين راجعوا قسم الطوارئ في هيئة مستشفى الجمهورية بعدن 65,942 حالة، و تعاملت العيادات الخارجية مع 62,389 حالة ، والمرضى المنومين في قسم التنويم 11,887 مريضًا، والعمليات الجراحية المنفذة 15,996 عملية، فيما بلغت عدد الأنشطة الداعمة 14,463 ، فيما تعامل قسم الغسيل الكلوي مع 38,095 حالة.

كما راجع قسم الأشعة في هيئة مستشفى الجمهورية بعدن 44,428 مراجعًا وقسم المختبر 693,444 مراجعًا، ليبلغ العدد الإجمالي لمراجعي المستشفى 946,644 مراجعًا.

وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة بتعز 51,410 مراجعين، و المترددون على العيادات الخارجية 19,136 مريضًا، والمرضى المنومون في أقسام التنويم 2,890 حالة، والعمليات الجراحية المنفذة 6,149 عملية ، وعدد الأنشطة الداعمة 12,006 ، فيما بلغ مراجعي العناية المركزة والحضانة 537 شخصًا، وتعامل قسم العلاج الطبيعي مع 1,476 مريضًا، وقسم الغسيل الكلوي مع 19,803 مرضى.

وقدم قسم الأشعة خدماته لـ 23,110 مراجعين، وراجع قسم المختبر 49,766 مريضًا ، فيما تعاملت صيدلية هيئة مستشفى الثورة بتعز مع 58,151 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لمراجعي المستشفى 244,434 مراجعًا.

وتعامل قسم الطوارئ في هيئة مستشفى سيئون العام مع 31,088 حالة، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 21,602 مراجعًا، فيما بلغ المنومين في قسم التنويم 6,815 مريضًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية 3,353 عملية، وقدم قسم الرعاية الصحية الأولية خدماته ل 20,551 شخصًا، وراجع قسم العناية المركزة والحضانة 416 مريضًا.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم الخدمات الصحية الإنجابية 5,882 مراجعًا ، وقسم الغسيل الكلوي 21,328 شخصًا، وقسم الأشعة 7,927 مراجعًا، والمختبر 132,551 مريضًا، وقدمت صيدلية هيئة مستشفى سيئون العام الأدوية ل 18,126 مراجعًا، ليبلغ العدد الإجمالي لمراجعي المستشفى 269,639 مراجعًا.

وراجع قسم الطوارئ في مستشفى الجوف العام 24,076 مراجعًا، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 43,689 مريضًا، وعدد المنومين في أقسام التنويم 14,199 مريضًا، وعدد العمليات الجراحية المنفذة 3,101 عملية، فيما تعامل قسم الرعاية الصحية الأولية مع 31,251 حالة، وقسم العناية المركزة والحضانة مع 1,579 حالة، وراجع قسم خدمات الصحة الإنجابية 10,358 شخصًا، فيما قدم قسم الأشعة خدماته ل 8,080 مراجعًا ، والمختبر 71,687 مراجعًا، فيما راجع صيدلية مستشفى الجوف العام 29,097 مريضًا، ليبلغ العدد الإجمالي لمراجعي المستشفى 237,117 مراجعًا.

كما بلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ في هيئة مستشفى مأرب العام 16,050 مراجعًا، وعدد المترددين على العيادات الخارجية 57,696 مراجعًا، واستقبل قسم التنويم 5,492 مريضًا، والعمليات الجراحية المنفذة 4,504 عمليات، فيما بلغ مراجعي قسم العناية المركزة والحضانة 742 مراجعًا، وقسم الغسيل الكلوي 3,522 مريضَا، وقسم العلاج الطبيعي 21,078 مراجعًا، وجرى تركيب 317 طرفًا في قسم تركيب الأطراف الصناعية.

بينما استقبل قسم الأشعة 43,430 شخصًا والمختبر 30,614 مراجعًا، ليبلغ العدد الإجمالي لمراجعي هيئة مستشفى مأرب العام 182,198 شخصًا.

وراجع طوارئ مستشفى كرى العام في مأرب 42,635 شخصًا ، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 76,327 مراجعًا، وعدد المرضى المنومين في قسم التنويم 6,235 مريضًا، و العمليات الجراحية المنفذة 2,932 عملية، واستقبل قسم الرعاية الصحية الأولية 7,415 مراجعًا، وقسم العناية المركزة والحضانة 1,228 مراجعًا، وقسم الخدمات الصحية الإنجابية 3,061 مريضًا.

وتعامل قسم الأشعة مع 28,574 مريضَا والمختبر 43,050 مريضَا، والصيدلية مع 29,393 شخصًا، ليبلغ إجمالي مراجعي مستشفى كرى العام في مأرب 240,850 مريضًا.

وقدم قسم الطوارئ في مستشفى 26 سبتمبر العام خدماته لـ 9,366 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 38,161 مراجعًا، وعدد المنومين في قسم التنويم 2,777 شخصًا، والعمليات الجراحية المنفذة 842 عملية، فيما استقبل قسم الرعاية الصحية الأولية 4,370 مريضًا، وتعامل قسم الصحة الإنجابية مع 2,113 شخصًا وقسم العلاج الطبيعي مع 23,479 مريضًا.

وتعامل قسم الأشعة مع 12,827 مراجعًا والمختبر مع 127,554 مريضًا، فيما استقبلت الصيدلية 3,585 مراجعًا، ليبلغ إجمالي مراجعي مستشفى 26 سبتمبر العام 225,074 مراجعًا.

وبذلك يبلغ عدد المستفيدين في قسم الطوارئ في المستشفيات اليمنية المذكورة 248,633 شخصًا، وعدد المترددين على العيادات الخارجية 360,784 مريضًا ، وعدد المنومين في أقسام التنويم 51,450 مريضَا، ومجموع العمليات الجراحية المنفذة 40,138 عملية، واستقبلت أقسام الرعاية الصحية الأولية 90,056 مريضًا، وأقسام العناية المركزة والحضانة استقبلت 4,514 مريضًا، فيما استقبلت أقسام خدمات الصحة الإنجابية 21,414 حالة، وتعاملت أقسام الغسيل الكلوي مع 97,637 حالة، وأقسام العلاج الطبيعي مع 46,033 حالة، وأقسام تركيب الأطراف الصناعية مع 317 حالة.

فيما قدمت أقسام الأشعة خدماتها لـ 184,623 مريضًا والمختبرات مع 1,192,913 مريضًا، واستقبلت الصيدليات 174,384 مراجعًا، ليبلغ إجمالي مراجعي المستشفيات المذكورة 2,501,897 مراجعًا خلال العام 2018م.

ويأتي ذلك ضمن إسهامات المملكة عبر المركز في العمل الإنساني والإغاثي تجاه الشعب اليمني ، استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الإنسان أينما كان.