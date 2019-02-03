وزارة_العدل: هذه طريقة أخذ وكالة عن شخص “أخرس”

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة العدل عن الطريقة الصحيحة لقيام شخص لا يستطيع الكلام بتوكيل آخر نيابة عنه.

وأوضح الحساب الرسمي للتواصل العدلي على” تويتر”-ردا على استفسار من أحد المتابعين عن كيفية أخذ وكالة عن أخيه “الأخرس”- أنه إذا كان ذلك الشخص يستطيع القراءة والكتابة فيوكل لدى كتابة العدل.

وبينت أنه إذا كان لا يجيد ذلك فالاختصاص يكون لمحكمة الأحوال الشخصية.