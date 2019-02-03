- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة العدل عن الطريقة الصحيحة لقيام شخص لا يستطيع الكلام بتوكيل آخر نيابة عنه.
وأوضح الحساب الرسمي للتواصل العدلي على” تويتر”-ردا على استفسار من أحد المتابعين عن كيفية أخذ وكالة عن أخيه “الأخرس”- أنه إذا كان ذلك الشخص يستطيع القراءة والكتابة فيوكل لدى كتابة العدل.
وبينت أنه إذا كان لا يجيد ذلك فالاختصاص يكون لمحكمة الأحوال الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر #وزارة_العدل: هذه طريقة أخذ وكالة عن شخص “أخرس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.