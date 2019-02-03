وزارة_العمل تمكن الوافدين من مواجهة بلاغات الهروب الكيدية

صحيفة الخليج الالكترونية

وأوضحت “العمل”، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “المبادرة تهدف لإعطاء العامل حقه في التظلم، وضمان عدم إساءة استخدام صاحب العمل لخدمة بلاغات التغيب”.

وأوضحت الوزارة، أن من شروط الحصول على الخدمة:

* تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للأفراد

* لا يمكن تقديم طلب إثبات كيدية بلاغ تغيب بعد مرور عام على تقديمه من المنشأة ضد العامل.

* لا يمكن تقديم طلب إثبات كيدية بلاغ تغيب تم رفضه سابقا من قبل إدارة بلاغات التغيب.

* لا يمكن تقديم أكثر من طلب إثبات كيدية لنفس البلاغ.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال إنفوجرافيك، 6 خطوات تمكن العامل أو من ينوب عنه من تقديم طلب إثبات كيدية بلاغات التغيب.