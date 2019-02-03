قوات_الاحتلال تعتقل 4فلسطينيين من #الخليل وتحتجز آخر قرب #الحرم_الإبراهيمي

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الخليج - واس
اعتقلت قوات جيش الاحتلال اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل واحتجزت آخر قرب الحرم الإبراهيمي.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، عقب دَهْم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها، كما دهمت تلك القوات عدة أحياء في مدينة الخليل وسلمت أسيرًا محررًا بلاغًا لمقابلة مخابراتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات جيش الاحتلال احتجزت، مواطنًا فلسطينيًا أثناء عبوره بوابة السوق باتجاه الحرم الإبراهيمي، وفتشته، واحتجزته؛ بحجة العثور على آلة حادة كانت معه.
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