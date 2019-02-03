صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن إنطلاق أعمال المسح العالمي لرصد إنتشار التبغ بين البالغين ( 15 سنة فأكثر ، رجال ونساء ) والذي تنفذه الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء تحت إشراف منظمة الصحة العالمية

ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، حيث ستستمر أعمال المسح لمدة شهرين على عينة منازل بلغت 12800 منزل تشمل جميع مناطق المملكة.

يذكر أن المسح ينفذ لأول مرة بالمملكة وهو مسح عالمي موحد لجميع دول العالم ويعد أحد أنظمة الترصد لإنتشار التبغ التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية ويهدف إلى معرفة معدل إنتشار إستخدام التبغ بين البالغين وتقييم التدخلات التي تكافح إنتشاره ليساعد الدول في معرفة حجم مشكلة التبغ وبالتالي رسم السياسات والإجراءات لمكافحة خطورته.

وتأتي هذه الخطوة إمتداداً لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحدير من أضراره ، حيث تعمل الصحة على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع وذلك من خلال التوسع في إفتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال،وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.

وتجدر الإشارة أن التدخين هو أحد الأسباب المؤدية للوفاة؛ حيث يموت 6 ملايين شخص سنويًّا ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويًّا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض.

الجدير بالذكر أن الصحة دشنت مؤخراً تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، حيث يتيح لجميع أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة ، أو كبيع التبغ خلف البائع “كونه يعتبر إعلان بطريقة مباشرة” أو لمن هم أقل من 18سنة بقيمة غرامة على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض إستخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية، كما فعّلت الصحة أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين والتي بلغت 542 عيادة ثابتة تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الإستشارات والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.