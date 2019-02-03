الإمارات وسلطنة عُمان تبدآن التمرين المشترك "تعاون 2"

اسماء السيد - انطلق اليوم في الإمارات، التمرين العسكري الإماراتي العماني المشترك "تعاون 2"، ويستمر حتى 14 فبراير الحالي في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية.

"الخليج 365" من دبي: بدأت صباح اليوم الأحد فعاليات التمرين العماني الإماراتي المشترك "تعاون 2" في الإمارات، بمشاركة الجيش السلطاني العماني ممثلا بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاء ٢٣ مع القوات البريةالإماراتية ممثلة في الكتيبة 32 التابعة للواء زايد الاول.

ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14 من شهر فبراير الجاري، عدداً من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقاً لطبيعة الأراضي الصحراوية، إلى جانب القيام بالمهام والواجبات الميدانية والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.

يأتي إقامة هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية وتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة ودعم أواصر التعاون العسكري المشترك.

وتحقق هذه التمارين نجاحا لافتا من خلال التدريبات والدروس النظرية والتطبيقية التي تشهدها، خاصة أنها تأتي بدعم من القيادات العسكرية في البلدين لتعزيز الإمكانيات العسكرية والقدرات الفنية للأفراد المشاركين فيها، إضافة إلى تعزيز المهارات الفردية والجماعية، وفقاً للمستجدات الحديثة في التدريب العسكري.

ويهدف تمرين "تعاون 2" إلى الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة المكتسبة من خلال التمارين والتدريبات التي أجراها كل جانب خلال السنوات الماضية.