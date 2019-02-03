دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الكشف عن بعض مواصفات هاتف ZTE Blad V10 ظهر على التقنية بلا حدود.

تم رصد أحدث هاتف ذكي من ZTE من قبل هيئة الإتصالات الصينية TENNA، وتم الكشف عن مجموعة من مواصفات الهاتف ومنها حجم البطارية، دقة الكاميرا وحجم الشاشة.

ووفقًا لموقع TENNA فإن الهاتف القادم من ZTE سيكون خليفة لهاتف ZTE Blade V9 الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي خلال أحداث مؤتمر MWC، لذلك فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف ZTE القادم والذي سيحمل اسم Blade V10 في نفس المؤتمر في نهاية شهر فبراير هذا العام.

أما بالنسبة للصورة التي تم رصدها على موقع TENNA فهي تؤكد على أن الهاتف سيأتي بمستشعر لبصمات الأصابع في الخلف، كما يبدوا أن ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج.

أما بالنسبة للشاشة فسيأتي Blade V10 بشاشة 6.3 بوصة FHD+ بلوحة TFT LCD، أما بالنسبة للجزء العلوي من الشاشة فيحتوي على نتوء “waterdrop” الذي يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، كما سيأتي هذا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، المستشعر الأول بدقة 16 ميجا بكسل، والثاني بدقة 5 ميجا بكسل، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة تخزين عشوئي 4 أو 6 جيجابايت، كما سيأتي ببطارية سعتها 3100 ميللي أمبير.

لكن حتى الأن لا توجد أي معلومة رسمية تؤكد على تخطيط ZTE للإعلان عن هذا الهاتف خلال مؤتمر MWC في برشلونة، لكن الشركة ستكون حاضرة لهذا المؤتمر بالفعل هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع الكشف عن بعض مواصفات هاتف ZTE Blad V10 ظهر على التقنية بلا حدود.