"القرار الأخير للشعب".. محمود بدر يكشف تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة

دبي - بواسطة محمد فارس © محمود بدر عضو مجلس النواب محمود بدر عضو مجلس النواب

القاهرة - مصراوي:

كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل التعديلات الدستورية التي سيتقدم ائتلاف دعم مصر بطلب بها إلى البرلمان غدًا الأحد.

وقال بدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت، إنه سوف يُستحدث بالتعديلات التي ستعرض على البرلمان منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وإلغاء هيئتَي الإعلام والصحافة، ووجود غرفة تشريعية أخرى وهي مجلس الشورى تحت اسم "مجلس الشيوخ".

وأضاف النائب: "مفيش تعديل للدستور الصبح، ما زالت هناك مناقشة، وهنسمع المصريين، وسيُعرض عليهم استفتاء، وبالتالي هم مَن سيقولون كلمتهم.. فالقرار الأخير للشعب صاحب الحق الأصيل في قبول أو رفض هذه التعديلات".

وأشار بدر إلى أنهم طالبوا بتغيير مدة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لأن المدة الواحدة لن تكون كافية.

ورحب النائب بمقترح الإعلامي عمرو أديب، خلال البرنامج، بإذاعة جلسات مجلس النواب التي ستتم خلالها مناقشة التعديلات المقترحة بالدستور، مؤكدًا أن الجلسات ستتخللها مناقشات وحوارات مجتمعية للمواد محل التعديل.

وفي سياق متصل، أعلن النائب توقيعه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، مؤكدًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه وقَّع مع 4 أعضاء من المجلس على طلب بتعديل بعض المواد الدستورية.

جدير بالذكر أن المادة 226 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًّا أو جزئيًّا بأغلبية أعضائه".

كان المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، علن التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، غدًا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.