تراجع بالمليارات في ديون مصر الدولارية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة المصرية القاهرة

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، الأحد، إن بلاده نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل بمقدار 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.

وأوضح أحمد كجوك في بيان صحفي أن الوزارة "نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية."

وأضاف: "وزارة المالية المصرية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.