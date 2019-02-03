شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربى لوضع التعريفة الجمركية الموحدة مع العالم الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادى والأربعين للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة مدير إدارة النظام المنسق بالهيئة العامة للجمارك السعودية عبد العزيز عبد المحسن المغيرة وبمشاركة مسئولى الإدارات الجمركية فى الدول العربية.

وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية أن الاجتماع يناقش على مدار أربعة أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة للفصول 39-70 من جدول التعريفة العربية الموحدة، مشيرا إلى أن ذلك بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة فى منطقة التجارة العالمية فى ضوء الملاحظات الواردة من عدد من الدول العربية ومنها الأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب ولبنان.

وأضاف أبو النصر- فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع- أن من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركى العربى هو وضع تعريفة جمركية موحدة، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى مجموعة من الخطوات أولها توحيد التفريعات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية.

ولفت إلى أن ذلك يشكل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة والدول العربية ووضع حد أدنى واقصى للكل بند بالتعريفة الجمركية، مضيفا أن هناك مطالبات للدول التى يوجد لديها اختلافات كبيرة فى الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل مساواة أو التقارب بالمستويات المطبقة فى الدول الأخرى.

وأضاف أن مثل هذه الأمور تيسر الوصول إلى التعريفة الجمركية الموحدة للتعامل مع العالم الخارجى كمنطقة جمركية واحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع القانون الجمركى العربى الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وعمل دراسات خاصة بألية توزيع الحصيلة الجمركية من أجل حماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة.

وقال أبو النصر أن الدول العربية تسير فى مسارات مختلفة من أجل إتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد، مشيرا إلى أنه عندما يتم الانتهاء من التعريفة الجمركية الموحدة ستكون باقى الأمور أكثر يسرا من أجل إطلاق الاتحاد الجمركي.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة هى صفر حالياً منذ يناير 2005، مشيرا إلى أن مرحلة الاتحاد الجمركى تحتاج إلى تعريفة جمركية موحدة للتعامل مع العالم الخارجى تمثل سياجا جمركيا موحدا وهو الأمر الذى نسعى إلى الوصل إليه فى الوقت الراهن.