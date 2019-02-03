شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عدد من المشتبه بهم فى تفجير قاعدة عسكرية إثيوبية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الحكومة الصومالية والقوات التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال، عددا من الأشخاص المشتبه بهم، فى حادث اقتحام سيارة مفخخة قاعدة عسكرية إثيوبية ببلدة (بارديرا) بمنطقة (جدو) بجنوب غرب البلاد.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم الأحد، أن الاعتقال جاء خلال عملية تمشيطية مشتركة بدأت أمس، واستمرت حتى صباح اليوم، وذلك فى محاولة للقبض على المتسببين فى حادث انفجار السيارة والذى أسفر عنها مقتل 10 جنود إثيوبيين على الأقل وإصابة آخرين.

يذكر أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة أعلنت مسئوليتها عن الانفجار الذى وقع صباح أمس.