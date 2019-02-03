شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تاريخية لرأس الكنيسة الكاثوليكية.. شوارع الإمارات تتزين لاستقبال بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية، اهتماما كبيرا على مستوى القيادات بالإمارات، ومستوى العالم، باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها لبابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة خليجية، وتستمر على مدار 3 أيام فى القترة من 3_5 فبراير.



الإمارات ترحب بالبابا



البابا فرنسيس

ويبدى قادة الإمارات اهتماما كبيرا بالزيارة التاريخية التى يلتقى فيها البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، بالتزامن مع إطلاق الإمارات عام 2019، عامام للتسامح.



زيارة البابا فرنسيس للإمارات



زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

فيما زينت صور البابا فرنسيس، شوارع الإمارات احتفاءا بالزيارة الهامة، وملأت صوره شوارع أبو ظبى، فى ظل سعادة بالغة من المواطنين بزيارة بابا الفاتيكان.