شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان عن زيارته للإمارات: أذهب كأخ كى نسير معا على درب السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أنه يتوجه للإمارات كأخ، قائلا :"ذهب إلى هذا البلد كأخ كي نكتب معا صفحة حوار وللسير معا على دروب السلام".

وقال البابا فرنسيس :"أنا في توجهي إلى الإمارات العربية المتحدة. أذهب إلى هذا البلد كأخ كي نكتب معا صفحة حوار وللسير معا على دروب السلام.. صلوا من أجلي!".



البابا فرنسيس

وتستعد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، لاستضافة زيارة تاريخية مشتركة لكل من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنسية الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذى سيستمر من 3 إلى 5 فبراير 2019، تحت اسم "لقاء الأخوة الإنسانية"، حيث يصل كلا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مساء اليوم الأحد.