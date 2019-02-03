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ويتوافر في المعرض، الركن الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والذي صممته شركة التعليم والتدريب الإلكتروني (سيمانور) المتخصصة في التقنيات الحديثة، من خلال جهاز "VR"، ويستطيع الزائر من خلاله المشاهدة والتجول ومعايشة أجواء الحرمين الشريفين بتقنيات "الواقع الافتراضي".
وقال بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، إنه تم اطلاق تطبيق (معرض الحرمين الافتراضي) والمتاح على الأجهزة المحمولة الآن، الذي نفذته شركة "سيمانور"، وقام بتقديمه وشرحه رئيس الشركة، عماد بن فهد الدغيثر.
© Photo / Embassy of the Kingdom Of Saudi Arabia in Egypt
رؤية وزيارة الحرمين الشريفين عبر الواقع الافتراضي في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 50
وأشار البيان، إلى أن هذه الزيارة الافتراضية للحرمين الشريفين والروضة المشرفة وغيرها من الأماكن المقدسة، لاقت استحسانا كبيرا من قبل زائري الجناح من جمهور المعرض، الذي أبدى سعادته بحضور مثل هذه الفعالية الروحانية، التي ذهبت بهم إلى الأماكن المقدسة وهم في وطنهم مصر، وتم تقديمها بصورة مشرفة ومعبرة عن ما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم وازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في معرض الكتاب بالقاهرة... زيارة مكة عبر الواقع الافتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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