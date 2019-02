لأول مرة في معرض الكتاب بالقاهرة... زيارة مكة عبر الواقع الافتراضي

ويتوافر في المعرض، الركن الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والذي صممته شركة التعليم والتدريب الإلكتروني (سيمانور) المتخصصة في التقنيات الحديثة، من خلال جهاز "VR"، ويستطيع الزائر من خلاله المشاهدة والتجول ومعايشة أجواء الحرمين الشريفين بتقنيات "الواقع الافتراضي".

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، إنه تم اطلاق تطبيق (معرض الحرمين الافتراضي) والمتاح على الأجهزة المحمولة الآن، الذي نفذته شركة "سيمانور"، وقام بتقديمه وشرحه رئيس الشركة، عماد بن فهد الدغيثر.

© Photo / Embassy of the Kingdom Of Saudi Arabia in Egypt

رؤية وزيارة الحرمين الشريفين عبر الواقع الافتراضي في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 50