ضاحي خلفان ينشر تقريرا يزعم تنسيق قطر مع إسرائيل لضرب مصر

ونشر خلفان مقطعا مصورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويزعم التقرير المصور أن دولة قطر نسقت مع إسرائيل من ضرب استقرار مصر.

ولا ينفك خلفان من نشر تغريدات تهاجم دولة قطر منذ الأزمة الخليجية.

وتمر العلاقات "القطرية الإماراتية" بتوتر شديد منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وفي المقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.