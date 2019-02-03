اليمن... اتحاد الإعلاميين بصنعاء يوجه نداء عاجلا بخصوص "المهرة"

وطالب عبد الله صبري، رئيس اتحاد الإعلامين اليمنيين، كافة القوى الوطنية في صنعاء، بضرورة تلبية نداء "المهرة الوطني الوحدوي".

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كما طالبهم بضرورة إعلان تضامنها ومباركتها ودعمها السياسي والشعبي لحراك المهرة، واصفا إياها بأنها فرصة مثلى لتضميد جراح الماضي القريب، وهي مدخل لتأكيد الهوية اليمنية والموقف الوطني الواحد من صعدة إلى المهرة.

وقال صبري في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد: "ما يحدث على مسرح محافظة المهرة يبعث في جانب من جوانبه على الزهو الوطني، ذلك أنه برغم المؤامرة التي تحاك فيها، إلا أن الهبة الشعبية لأبناء المحافظة تؤكد مجددا أن اليمن عصية على الانكسار".

وأضاف صبري، "الأهم من ذلك أن صحوة المهرة اتخذت شعارات وطنية وحدوية تعلي من سيادة الوطن وعلم اليمن، في تحول كدنا أن نفتقده في بقية المحافظات الجنوبية، التي تنكرت لهويتها اليمنية".

وأكد رئيس اتحاد الاعلاميين أن نداءات المهرة بمثابة "صرخات شعبية واعية" لم تنطلي عليها شماعة "الشرعية"، بحسب قوله.

وتابع "تلك المطالبات الشعبية في المهرة، تؤكد وحدة اليمن وتعلي ثوابت الوطن الواحد".

وأشار صبري إلى أن هناك من يشكك في حراك المهرة، ويربطونها بالعامل الخارجي، والحقيقة أن جميع القوى الوطنية في الداخل تتعرض لذات الاتهام، غير أن العبرة في الأصل بالموقف المعلن على الأرض، ويتوجب على كل القوى الوطنية تلبية نداء المهرة ومساندة حراكها بالقول والفعل، والترفع عن الاتهامات والظنون السيئة أو الحسابات المحلية.

ودعا رئيس اتحاد الإعلاميين إلى تنظيم مسيرة شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء يرتفع فيها العلم الوطني اليمني فقط، وشعارات التضامن مع المهرة، ويمكن للمحافظات اليمنية الأخرى أن تنظم مسيرات تضامنية مماثلة، حتى يعلم كل أعداء الوطن أن اليمن جسد ونبض واحد وأن وحدته وسيادته خط أحمر.