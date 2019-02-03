نتنياهو: هناك تغير كبير يطرأ في الشرق الأوسط

ونشر نتيناهو تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، جاء فيها أن التغير الكبير الذي يطرأ على منطقة الشرق الأوسط، يعزى إلى صعود ما أسماه بـ"الثيوقراطية" العدوانية في إيران، مدعيا أنها تسعى إلى احتلال الشرق الأوسط، وإلى تدمير إسرائيل والاستحواذ على أجزاء كبيرة أخرى من العالم.

وتابع نتنياهو: "نحن ملتزمون بحال دون هذا العدوان، وبهذا ندافع ليس عن إسرائيل فحسب، بل عن الدول المجاورة لنا، وعن سلامة العالم أجمع أيضا".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءه بأكثر من 40 سفيرا أجنبيا معتمدا لدى الأمم المتحدة، ليتفقدوا "أنفاق" حزب الله اللبناني بالجبهة الشمالية الإسرائيلية، يقودهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون.