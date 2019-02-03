وكالة: قرار مفاجئ من السعودية بشأن سلمان العودة

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ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، "حددت السعودية ، اليوم، جلسة مفاجئة لنظر محاكمة الداعية سلمان العودة، المحتجز بسجونها، وسط مخاوف من إقرار حكم بالإعدام".

وأصدر محامو سلمان العودة، فرنسوا زيمراي، ومارك بونان، وجيسيكا فينيل من باريس، بيانا قبل ساعات، ولم تعلق المملكة عليه بالنفي أو التأكيد.

وقال زيمراي: "لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة"، مشيرا إلى أنه يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج. وأضاف: "قد تكون جلسة عادية، أو نطق بالحكم"، معربا عن مخاوفه من إمكانية الحكم بالموت على العودة.

وكان الكاتب السعودي في صحيفة "الأنحاء"، عبد العزيز قاسم، كشف عن زيارته للداعية المعتقل سلمان العودة في سجن "ذهبان".

وأوضح قاسم، عبر مقال نشر في "الأنحاء"، أن العودة تحدث معه عن ولي العهد محمد بن سلمان، موجها نصيحة للجميع بضرورة التكاتف من أجل مصلحة الوطن في هذه الظروف. وقال العودة عن بن سلمان: "هو رجل المستقبل وأكدت أكثر من مرة على ضرورة الالتفاف حوله كون هذا الأمير الشاب هو من يقودنا للمستقبل في ظل وجود العديد من المتربصين والخصوم".