هيئة الإغاثة التركية توزيع 500 ألف رغيف يوميًا في سوريا

هطاي/ جم كنجو/ الخليج 365 تقوم هيئة الإغاثة التركية (IHH)، بتوزيع 500 ألف رغيف خبزٍ يوميًا على العائلات في سوريا. وقال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي في هيئة الإغاثة، إنهم يشغلون أفرانًا لإنتاج الخبز السوري في ولايتي كليس وهطاي التركيتين. وأضاف أن الخبز الذي يتم إنتاجه في أفران الهيئة يجري توزيعه على العائلات في جبل التركمان (ريف اللاذقية) وإدلب وعفرين شمالي سوريا. وأشار طوسون أن الهيئة توزع يوميًا 500 ألف رغيف، مشيرًا أن الهيئة وزعت العام الماضي 270 مليون رغيف داخل سوريا.

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