وفدا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يغادران غزة إلى القاهرة

غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365

غادر وفدان من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس وفد حركة "حماس"، رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.

وقال مصدر أمني فلسطيني (فضل عدم الكشف عن هويته)، لوكالة "الخليج 365":" إن هنية غادر قطاع غزة متوجها إلى القاهرة برفقة مستشاره الإعلامي طاهر النونو، ونائب رئيس الحركة بغزة خليل الحية".

ومن حركة الجهاد الإسلامي، غادر قطاع غزة وفد برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش.

وقال مصعب البريم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لـ"الخليج 365":" غادر وفد من الجهاد برئاسة البطش، ومن المقرر أن يلتحق به اليوم وفد آخر من الخارج برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة".

وجاءت مغادرة الوفدان قطاع غزة، بعد يومين من عقد اجتماع ثلاثي الجمعة الماضية، ضم "هنية"، ووفد من جهاز المخابرات المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

