الجوازات: استلام العاملات المنزلية من اختصاص #وزارة_العمل

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن تسليم القادمات للعمل في مطار الملك خالد الدولي من اختصاص مكتب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية. كما بينت الجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني لاستقبال القادمات للعمل تُمكن المستفيد بتفويض من ينوب عنه لاستقبال عاملته المنزلية القادمة للعمل، وذلك عبر حسابه في منصة ⁧” أبشر ” ⁩ . علماً أن خدمة التفويض متاحة في المطارات التالية : ⁃ مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ( من اختصاص مكتب وزارة العمل والخدمة الإجتماعية ). ⁃ جوازات مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية. ⁃ جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة. ⁃ جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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