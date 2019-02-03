الأرصاد تنبه سكان #مكة_المكرمة بـ13 ساعة #أمطار

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف, تربة, المويه, رنية، ظلم، الخرمة، ميسان، بني سعد، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر إلى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.