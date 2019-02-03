شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: إطلاق 30 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص للتوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد، عن 30 مبادرة أطلقتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتوطين. وذكرت الوزارة في على حسابها في (تويتر) أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية 30 مبادرة ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتوطين تساهم في تمكين العاملين ودعم التوظيف والتدريب وتحسين خدمات المنشآت وسوق العمل.

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