صحف الإمارات تبرز زيارة بابا الفاتيكان

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الصحف كشفت عن إعلان الرئيس الروسي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، ردا على انسحاب الولايات المتحدة

تصدرت زيارة بابا الفاتيكان للإمارات عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في فنزويلا إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أهلاً وسهلاً.. بابا الفاتيكان"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإمارات تستقبل مساء اليوم، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يصل إلى الدولة في زيارة رسمية تستمر 3 أيام؛ تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على "تويتر": نرحب بزيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات.. زيارة تاريخية هدفها تعميق قيم التسامح والتفاهم والحوار الديني.. تجمعنا الأخوة الإنسانية.. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة.. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل للبشرية..

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على "تويتر": نرحب بزيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات.. زيارة تاريخية هدفها تعميق قيم التسامح والتفاهم والحوار الديني.. تجمعنا الأخوة الإنسانية.. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة.. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل للبشرية.. أهلاً وسهلاً بك في عام التسامح على أرض الإمارات. صحيفة "الاتحاد" أوضحت أن بابا الفاتيكان وصف في رسالة متلفزة قبيل الزيارة.. الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، موجهاً التحية للشعب الإماراتي قائلاً: "أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد"، معتبراً الزيارة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن فعاليات الزيارة ستبدأ بالاستقبال في مطار أبوظبي ثم حفل الترحيب الرسمي في قصر الرئاسة يعقبه لقاء بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والبابا فرنسيس. ويتضمن برنامج الزيارة لقاء خاصا لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأعضاء مجلس حكماء المسلمين في مسجد الشيخ زايد الكبير، ثم ينتقل قداسته للمشاركة في "لقاء الأخوة الإنساني" في صرح زايد المؤسس حيث سيلقي كلمة خاصة بالمناسبة. وبالانتقال إلى فنزويلا وتحت عنوان "جوايدو يطالب الفنزويليين بتكثيف التظاهرات للإطاحة بمادورو"، ذكرت "الاتحاد" أن المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، دعا أمام آلاف من أنصاره في كراكاس، إلى تنظيم مزيد من التظاهرات بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لا يزال يقاوم الضغوط لإجراء انتخابات رئاسية. ونزل آلاف المعارضين الفنزويليين، السبت، إلى الشارع لمطالبة الرئيس مادورو بالتنحي بدعوة من رئيس البرلمان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، وذلك في الذكرى العشرين للثورة البوليفارية التي قادها الزعيم الراحل هوجو تشافيز. وتحت عنوان "انقسام كراكاس يحتد.. وجنرال ينشق عن مادورو"، أفادت صحيفة "البيان" بأن واشنطن دعت أمس، العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر خوان جوايدو على غرار الجنرال في القوات الجوية فرانشيسكو يانيز، وكتب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون على تويتر: "تدعو الولايات المتحدة جميع عناصر الجيش إلى الاقتداء بالجنرال يانيز وحماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديمقراطية". يأتي هذا فيما اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في إطار مساعيه لمعالجة الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده. وحول تطورات الأوضاع في فرنسا، أوضحت "الإمارات اليوم" أن آلافا من محتجي السترات الصفراء نظموا مسيرات عبر باريس ومدن فرنسية أخرى، أمس، في نهاية الأسبوع الـ12 الذي شهد تظاهرات مناهضة للحكومة، على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تعافي شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكما كان الأمر في احتجاجات الأسابيع السابقة حمل المتظاهرون أعلام فرنسا ولافتات تنتقد ماكرون، لانفصاله عن الناس، أو تدعو لإجراء استفتاءات بناء على مقترحات من المواطنين. "الإمارات اليوم" أبرزت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، رداً على انسحاب الولايات المتحدة منها قبل يوم، وتعهد بالبدء في إنتاج صواريخ جديدة، بينها واحد أسرع من الصوت. وتفصيلاً، قال بوتين إن "شركاءنا الأمريكيين أعلنوا تعليق مشاركتهم في الاتفاق، وسنعلق نحن كذلك مشاركتنا"، وذلك بعدما حددت الولايات المتحدة لروسيا مهلة للتعاون. وأكد بوتين خلال لقاء متلفز جمعه بوزيري الخارجية والدفاع سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، أن روسيا لن تباشر أي محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نزع الأسلحة.

وأضاف بوتين أن بلاده ستبدأ في إنتاج صواريخ جديدة، من بينها صاروخ أسرع من الصوت. وتحت عنوان "التدخل القطري تسبب في وضع باركليز تحت خطر التأميم"، أوضحت "الاتحاد" أن قضية الفساد والاحتيال المتبادلة بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والمسؤولين التنفيذيين السابقين الأربعة لبنك "باركليز" الإنجليزي، دفعت هيئة المحلفين في محكمة "ساوثوارك كروان كورت الملكية" البريطانية إلى أيام الأزمة المصرفية العالمية في عام 2008، من خلال متابعة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين المصرفيين التنفيذيين السابقين والنظام القطري، في سعيهم المحموم في ذلك الوقت لتجنب حزمة إنقاذ من الحكومة تضع المصرف تحت الرقابة البريطانية. وأوضح تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كتبته جين كروفت، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يتهم الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، بجانب روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، بالكذب على السوق والمستثمرين الآخرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر على مدار عمليتي جمع أموال في حالات الطوارئ تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.

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