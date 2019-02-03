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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تساقط الأمطار فى مناطق متفرقة بالإمارات.. وتحذيرات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دولة الإمارات العربية، تساقط للأمطار، مابين المتوسطة والغزيرة.
فيما أصدر المركز الوطنى للأرصاد الإماراتى، فى بيان اليوم الأحد، للتحذير من التقلبات الشديدة الطقس، مناشدا مرتادى بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر، نظرا لاضطراب حركة الرياح ونشاطها المتزايد وعدم استقرارها.
شوارع أبو ظبى
ودشن رواد تويتر، هاشتاج "أمطار الخير" والذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الأحد، وغردوا بفيديوهات وصور ترصد تساقط الأمطار فى أماكن متفرقة بالإمارات.
وغرد أحد المدونين :" شرطة رأس الخيمة تحذّر من ارتياد الوديان، أمطار الخير تهطل على البلاد"، وقال آخر :" اليوم دولتنا غير.. جوها يرد الروح"، وقال مدون :" أمطار الخير على دار الزين".
شوارع أبو ظبى بعد سقوط الأمطار
أمطار غزيرة فى أبو ظبى
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