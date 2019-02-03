شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين: المؤتمر العالمى للإخوة والإنسانية يرسخ مكانة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورسلطان فيصل الرميثى، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، "إن انعقاد المؤتمر العالمى للإخوة الإنسانية فى عام التسامح الذى أعلنته الإمارات فى 2019، وبالتزامن مع الزيارة التاريخية المشتركة لقداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر يرسخ مكانة الإمارات منصةً عالميةً للتلاقى والحوار والتعايش الإنساني، بفضل مبادئ التعايش والتسامح الحاضرة في واقعها اليومى، إذ يعيش على أرضها، فى تناغم، مقيمون من 200 جنسية من مختلف الأديان والعقائد والخلفيات الثقافية".

وأكد الرميثى فى بيان صحفى، أن كافة الأديان والعقائد تدعو إلى الأخلاق والرقي بالإنسانوإعداده إعداداً صحيحاً، روحياً وفكرياً ومادياً، كونه اللبنة والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الإنسانية المتقدمة والمتحضرة والمتسامحة، ولذا يسعى المؤتمر إلى إبراز القيم المشتركة بين الأديان والعقائد بما يعود بالخير على الإنسانية.

وأضاف الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين:"نحن على ثقة أن هذا المؤتمر سيشكل منصة عالمية مثالية للحوار الإنساني، تنبذ ثقافة الكراهية والانعزال وتجمع مختلف الأديان السماوية والعقائد تحت سقف واحد، وتؤكد على أن الأخوة الإنسانية مسؤولية مشتركة للجميع، وتدعوإلى التعقل والحكمة في التعامل فيما بيننا كبشر، وتُرسي ثقافة السلم والحوار والمواطنة والتعايش المشترك باختلاف الثقافات والأطياف والمشارب".

يذكر أنه تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشروأهميته ومُنطلقاته وسبل تعزيزه عالمياً.