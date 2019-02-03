شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت الجماعات اليهودية المتطرفة، اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقال شهود عيان إن 85 مستوطنا ، و26 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات مشبوهة في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسة.

من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وشئون المسجد الأقصى تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق الأقصى يوم أول من أمس.

وأكدت الأوقاف، في بيان لها، أنها "تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف".

وحسب شهود عيان، فقد حلق ثلاثة أشخاص بطائرات شراعية فوق الأقصي، ونزلوا في "حارة اليهود" التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار الأقصى المبارك.

وأكدت الأوقاف، في بيانها "أن هذا الأمر مستهجن ومستغرب، محذرة من أن أي مساس يحدث للمسجد الأقصى المبارك تقع مسؤوليته على عاتق السلطات "الإسرائيلية" التي سمحت لهؤلاء بالتحليق والطيران فوق الأقصى، خاصة أن المسجد مستهدف من قبل المتطرفين اليهود الذين يدعون إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل" ، وطالبت السلطات الإسرائيلية بوضع حد لهؤلاء قبل فوات الأوان.