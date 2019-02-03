بابا الفاتيكان يوجه دعوة عاجلة من الإمارات بشأن الحرب في اليمن

وقال البابا فرنسيس، قبيل مغادرته الفاتيكان، إن "الشعب اليمني أٌنهك من الصراع الطويل، والكثير من الأطفال يعانون من الجوع، وغير قادرين على الحصول حتى على فتات الطعام"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف بابا الفاتيكان: "أناشد كل الأطراف في هذه الحرب، والمجتمع الدولي للضغط فورا لاحترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وضمان توزيع الطعام، والعمل لصالح الشعب"، متابعا "هناك أطفال جائعون وعطشى ولا يملكون الدواء".
يتبع…
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