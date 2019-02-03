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سلسلة غارات للتحالف تستهدف عدة محافظات يمنية

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مواقع غرب مديرية خراب المراشي الواقعة شمال غربي الجوف الحدودية مع ، واستهدف بغارات أخرى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

© AP Photo / Hassan Ammar

كما قصف الطيران مواقع أخرى في منطقتي بني معين والقد بمديرية رازح غربي محافظة صعدة الحدودية، وفي مديرية حرف سفيان شمالي محافظة عمران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

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