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© AFP 2018 / ANWAR AMRO
وأضاف: "من المهم أن نرسل هذه الرسالة… نحن لا ندافع عن أنفسنا فحسب، بل عن جيراننا وسلامنا العالمي".
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، علق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال: "نبارك للحكومة اللبنانية الجديدة"، مضيفا: "أصبحت في لبنان حكومة جديدة و"حزب الله" جزء منها، ولم يعد هناك ذرائع للسكوت على انتهاكاته وأفعال".
وعقدت الحكومة اللبنانية جلستها الأولى، يوم أمس السبت 2 فبراير/ شباط، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، في القصر الجمهوري في بعبدا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من نتنياهو على انضمام "حزب الله" إلى الحكومة اللبنانية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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