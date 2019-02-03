قوات برية إماراتية وعمانية تتحرك... ماذا يحدث في الخليج

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية، "وصلت قوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاة (23)، حيث تشارك مع القوات البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الكتيبة (32) التابعة للواء زايد الأول".

ويتضمن التمرين، الذي يستمر حتى 14 فبراير/شباط الجاري، عددا من الفعاليات التدريبية الميدانية على الأراضي الصحراوية، إلى جانب القيام بالمهام والواجبات الميدانية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.

ويأتي التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش العماني مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة القتالية وتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين.