شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. محتالون يستغلون «واتس آب» لسرقة الأموال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

یعتبر تطبیق WhatsApp من أكثر تطبيقات التواصل استخداماً ورواجاً بین المستخدمين، إذ يصل عددهم إلى مليار مستخدم یومیاً.

أُطلق التطبيق عام 2009 وكانت بدايته بسيطة والهدف منه توفير الخليج 365 مجاني بین المستخدمين، لكنه نما بشكل كبیر في السنوات الماضية حتى تمّ الاستحواذ عليه من قبل “فیسبوك” بمبلغ تجاوز 19 مليار دولار.

في الأيام الماضية واجه المستخدمون العديد من المشاكل، مثل سرقة الحسابات والاستيلاء علیھا بطريقة غريبة، عبر إرسال رسالة إلى المستخدم تخبره بفوزه بجائزة مع رقم مؤقت لتأكيد ھویته.

الرقم المؤقت هدفه تفعیل “الواتس آب” على جهاز آخر، فیقوم المستخدم، عن حسن نیة، بإعطاء المتصل هذا الرقم، ما يسهّل سرقة حسابه، علماً أن هناك طرقاً أخرى للاستيلاء على الحساب مثل الضغط على رابط وغيرها، وينبغي الحرص من قبل المستخدمين على عدم التفاعل مع الاتصالات أو الضغط على روابط مجهولة المصدر.

المشكلة الحقيقية ليست في سرقة حسابات “الواتس آب”، بل في أن یتواصل المخترق مع أصدقائك باسمك ویطلب منھم تحويلات مالیة، وبما أن أصحابك یثقون بك، فإنهم يقومون بالتحويل مباشرة، ولكن للأسف، تكون التحویلات للمخترِق، ولا یمكن استرجاعھا.

لكن بإمكانك حمایة حسابك من الاختراقات عبر تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وبإمكانك تفعیلھا بالذهاب إلى إعدادات الحساب، ومن ثم اختيار خاصیة التحقق بخطوتين، ووضع رقم سري مع الحرص على وضع “إیمیل” شخصي لك (بريد إلكتروني) لاسترجاع حسابك في حال فقدان الرقم السري المؤقت.

وفي حال سرقة حسابك، تستطیع استرجاعه بطریقة سھلة عبر التواصل مع فريق الدعم الفني للتطبيق من خلال البريد التالي [email protected]

یتم التواصل معھم في البداية، ویجب أن تكون الرسالة باللغة الإنكلیزیة تشرح فیھا المشكلة، وضمن الرسالة تضیف رقم الھاتف، على سبیل المثال (Please deactivate my account on whatsapp. Because my account was stolen).

مع الحرص على وضع رقم الھاتف، وخلال 24 ساعة سیتم التواصل معك من قبل الفريق لتأكيد ھویتك، وتأكید رقم الهاتف، وتعطيل رقمك، وھنا لن يستطيع المخترق الاستفادة من حسابك، لكن للأسف، لن تستطيع استرجاع رقمك إلا بعد 7 أیام لتقوم بالدخول على حسابك واستخدامه مجدّداً.

لذلك بجب على المستخدمين الحرص على عدم التفاعل مع الطلبات المشبوهة من الغرباء، وأيضاً، زيادة الأمان لحسابك، وفي حال وصلك طلب لتحويل مبلغ مالي، حاول التواصل مع صديقك هاتفياً للتأكد من الطلب.