شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الرئيس ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الرئيس ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.