الأمم المتحدة: لا انتخابات في ليبيا قبل التسوية

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مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إنه لن يعلن عن مواعيد محددة للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين، قائلا: "لن أحدد موعدا قبل أن أشعر بأن الفرقاء الليبيين توصلوا للحد الأدني من عناصر التسوية التاريخية، وأمامنا الكثير لعمله في هذا الصدد، إن هناك خلافات بين إيطاليا وفرنسا تنعكس على الملف الليبي، وعلى الجانبين بتنحية الملف الليبي جانبا عن تلك الخلافات"، جاء ذلك في تصريح خاص لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) أوردته اليوم الأحد من القاهرة.
وفي الوقت الذي تبدي أطراف الصراع في ليبيا موافقتها على ضرورة إجراء انتخابات عامة، لإخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي الذي تعاني منه منذ 4 سنوات، إلا أن هناك أصواتا أخرى تعترض على العملية الانتخابية في ظل حالة الاحتقان السائدة داخل البلد العربي الإفريقي، وهو ما قد يعجل بانهيار العملية السياسية قبل
وفي الوقت الذي تبدي أطراف الصراع في ليبيا موافقتها على ضرورة إجراء انتخابات عامة، لإخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي الذي تعاني منه منذ 4 سنوات، إلا أن هناك أصواتا أخرى تعترض على العملية الانتخابية في ظل حالة الاحتقان السائدة داخل البلد العربي الإفريقي، وهو ما قد يعجل بانهيار العملية السياسية قبل بدايتها، في ظل المطامع الغربية من ناحية وقطر وتركيا من ناحية أخرى، والتي لم تعد تخفى على أحد، الأمر الذي دفع روسيا التي دخلت على وقع الأزمة الليبية، إلى الاعتراض على الانتخابات في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات سياسية بين القوى المتناحرة.
وكشف عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، عن الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا وقطر فى عرقلة الانتخابات في البلاد، رغم إدراك الشعب الليبي جيدا أهمية إجراء العملية الانتخابية في البلاد. (التفاصيل)
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