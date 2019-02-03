انت الان تتابع "زين" ترعى معرض "سلامة أطفالنا" في الأڤنيوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الخواري تتوسط فريق زين خلال المعرض

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها لمعرض "سلامة أطفالنا" التوعوي الذي نظّمه مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في مجمع الأڤنيوز تحت رعاية معالي وزير الصحة د. باسل الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات حفل افتتاح المعرض، والذي أُقيم في مجمع الأڤنيوز – المرحلة الثانية بحضور مدير مكتب حماية الطفل ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل د. منى الخواري، بالإضافة إلى حضور مسؤولي زين ومجموعة من قياديي وممثلي كل من وزارة الصحة ومكتب حماية الطفل.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المعرض التوعوي أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الصحة ومكتب حماية الطفل، وذلك لتبنّي مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وتساهم في نماء المجتمع وبالأخص فيما يتعلّق بحماية الطفل ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال.

وبينت زين أنها قامت في العام 2016 بإطلاق خط مُساندة الطفل 147 بالتعاون مع وزارة الصحة وبرنامج الكويت الوطني لحماية الطفل، حيث خصصت الشركة هذا الخط الساخن مجاناً لتوفير خط اتصال مُباشر للتبليغ عن حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل الكويت، وذلك التزاماً منها في الحد من جميع أشكال العنف أو الإساءة ضد الأطفال، حيث شهد المعرض ركناً خاصاً لتوعية الزائرين بهذا الخط والخدمات التي يُقدّمها.

وأضافت الشركة أن المعرض قد هدف بشكل رئيسي إلى نشر الوعي حول كل ما يتعلّق بسلامة وحماية الأطفال بما يتّفق مع قانون حماية الطفل في دولة الكويت، وذلك من خلال تقديم المعلومات حول سلامة وصحة الأطفال الجسدية والنفسية والعقلية، وتوعية أولياء الأمور حول الاسعافات الأولية للأطفال والتطعيمات المهمة والتغذية السليمة، بالإضافة إلى توعية حول سلامة الطريق وأهمية كرسي الأطفال وربط حزام الأمان في السيارات، إلى جانب تقديم مفهوم السلامة الإلكترونية وسلامة الأطفال على الإنترنت.

وإذ تؤكد زين أنها تسعى إلى مواكبة خطط وتوجهات الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة كونها من الكيانات الاقتصادية الكبيرة في الدولة، فقد بينت في نفس الوقت أنها فخورة بأن تكون من أوائل المؤسسات التي حرصت على التعاون مع وزارة الصحة لإنجاح هذا المعرض التي تأمل أن يُساهم في حفظ سلامة الأطفال في الكويت.

وأوضحت الشركة أن دعمها لهذه المبادرة قد جاء من منطلق حرصها على تعزيز جهودها التي تهدف إلى خدمة كل ما يهم أمن وسلامة المجتمع بجميع فئاته العمرية، لتعكس بذلك الهوية الكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.