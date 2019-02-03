خلل بصاروخ روسي يؤجل إطلاق أقمار صناعية أمريكية

تسبب خلل في صاروخ روسي بتأجيل إطلاق أقمار صناعية أمريكية.

وقال جريج وايلر، رئيس شركة "وان-ويب" الأمريكية، إن إطلاق صاروخ سويوز روسي كان مقررا أن يحمل أقمارا صناعية للفضاء تأجل بعد اكتشاف خلل في الصاروخ، وفقا للعين الإخبارية.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ، في مارس، من مركز جيانا الفضائي ليحمل أول قمر صناعي ضمن سلسلة أقمار تعتزم شركة "وان-ويب" ومقرها فرجينيا استخدامها في تقديم خدمة إنترنت عالمية إلى مداره.

وكتب وايلر، على موقع تويتر: "صحيح هناك عيب في الصاروخ؛ ما سيدفعنا لتأجيل الإطلاق. أقمارنا جاهزة للانطلاق والمزيد قادم".

وفي بيان، أكدت "وان-ويب" أنها أُبلغت بمشكلة فنية في الجزء العلوي من وحدة إطلاق سويوز لكنه لم يوضح أن الإطلاق تأجل.

وأوضح البيان: "مثل هذه الأحداث معتادة في صناعة إطلاق الصواريخ (وان-ويب) و(أريانسبيس) مع شركائهما الروس ما زالوا يركزون على نجاح الإطلاق وأنشطة التحضير له".

ويملك مشروع مشترك بين إيرباص وسافران حصة الأغلبية في "أريانسبيس".