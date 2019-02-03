الوليد بن طلال يدعم سياحة السعودية من أحد الشواطئ:هذه الرياض وليست المالديف "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودى، السياحة فى المملكة العربية السعودية، بطريقة مختلفة، إذ نشر فيديو له يتجول على أحد الشواطئ السعودية، وأكد أن الشاطئ فى الرياض وليس فى المالديف. وقال بن طلال تعليقا على الفيديو :" صبـاح اليوم بالبـر، صحراء، مـاء، وضباب، هذه الرياض وليست المالديف".

الوليد بن طلال من شاطء بالرياض

وتبدى المملكة السعودية، اهتماما كبيرا الفترة الماضية، بتنشيط ودعم السياحة، ويظهر ذلك من خلال الأنشطة الفنية والترفيهية التى تم إقامتها فى محافظة العلا، ومناطق أخرى، للترويج للسياحة الترفيهية فى المملكة.

الوليد من احدى شواطئ الرياض شاطئ فى الرياض

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