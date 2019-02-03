بالفيديو... خليجي يطلق على مولودته اسم "قطر" ويبارك للأمير تميم

ونشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكويتي أطلق على مولودته اسم "قطر" وعلى رأس المولودة وضعت لافتة كتب عليها "مبروك الفوز لأمير قطر تميم المجد وللشعب القطري كأس آسيا وأهدي لأمير قطر اسم مولودتي "قطر".

ويعتبر منتخب قطر الأول عالميا من حيث عدد مرات الفوز المتتالي، حيث حقق 7 انتصارات متتالية في سابقة تاريخية بالنسبة للمنتخبات حول العالم.

ويلي قطر في أطول سلسلة انتصارات متتالية للمنتخبات حاليا: البرازيل "6"، كندا "4"، كوبا "4"، مصر "4"، إنجلترا "3"، السنغال "3"، كوراساو "3".

كما استطاعت قطر أن تمحي الرقم السلبي للعنابي في بطولة كأس آسيا بالفوز في 7 مباريات من أصل 7، حيث لم يستطع خلال مشاركاته السابقة في بطولة كأس آسيا الفوز سوى في 6 مباريات من أصل 32 مباراة خلال البطولة.